«Это элемент жёсткого торга»: аналитик об остановке сертификации СП-2

Остановка сертификации оператора «Северного потока — 2», о которой объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц — элемент политического жёсткого торга, рынок не придал ему значения. Об этом NEWS.ru заявил аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский.

Я бы не придавал этому большого значения. Это просто распоряжение канцлера, которое можно отменить... «Северный поток —2 » не забанен навсегда, он стал элементом жёсткого торга. Как приостановили, так и запустят, — заявил он.

Голубовский добавил, что если эта мера войдёт в санкционный список Евросоюза, то тогда да, отменить её будет трудной, поскольку брюссельская бюрократия очень неповоротливая. Но это возможно только в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. Пока же эта новость не повлияла на ход торгов.

Раз рынок её не оценивает, как важную, значит так оно и есть, — резюмировал он.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что газопровод «Cеверный поток — 2» может войти в санкционный пакет Евроcоюза против России. По его словам, подготовленные Брюcселем cанкции могут быть «активированы одним нажaтием кнопки».