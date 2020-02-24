https://static.news.ru/photo/cd8d7e88-5714-11ea-8dfe-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Христианско-демократический союз (ХДС), удерживающий власть в Германии с 2005 года, сменит председателя после провальных региональных выборов 23 февраля, заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая лишь в 2018 году сменила Ангелу Меркель во главе партии.

Крамп-Карренбауэр, являющаяся министром обороны ФРГ, назвала «исторически плохим» прошедшее голосование в федеральных землях. ХДС получил лишь 11% голосов — это минимум с 1951 года, пишет ТАСС.

По словам действующего председателя, новый лидер поведёт партию на выборы в бундестаг в 2021 году. Внутрипартийное голосование назначено на 25 апреля.

Вероятные кандидаты, по словам Крамп-Карренбауэр, — премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, бывший глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц, министр здравоохранения Йенс Шпан и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

Как писал NEWS.ru, Ангела Меркель руководила ХДС с 2000 по 2018 год, а с 2005-го является бессменным федеральным канцлером Германии. Она намерена покинуть пост главы правительства после выборов.