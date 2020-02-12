В то время как Германию сотрясают последствия скандала с назначением премьер-министра Тюрингии, в самой федеральной земле готовятся к новому раунду партийного противостояния. Пока ещё не ясно, будут ли это выборы в ландтаг (местный парламент) или лишь нового премьера, но пройдут они в условиях усиления разногласий. Вне зависимости от исхода стоящий у власти Христианско-демократический союз (ХДС) окажется в числе проигравших.

Желание местных отделений ХДС и Свободной демократической партии Германии (СвДП) не допустить прихода на пост премьер-министра Тюрингии кандидата от «Левых» закончилось их объединением с нерукопожатной «Альтернативой для Германии» (АдГ). Это, в свою очередь, привело к уходу в отставку председателя христиан-демократов Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отказу новоизбранного премьера Тюрингии Томаса Кеммериха от своего поста и резкому падению рейтингов фракций.

Согласно последнему опросу телерадиокомпании MDR, «Левые» в Тюрингии значительно усилили свои позиции после скандала, и сейчас их рейтинг составляет 39% (+8% по сравнению с выборами в октябре 2019 года). Практически неизменным остался уровень одобрения АдГ в 24% (+1%). Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) по-прежнему набирает 10%, а «Зелёные» — 5%. Значительное падение популярности продемонстрировал ХДС с показателем в 13% (-9%). СвДП также ухудшила свои позиции, её рейтинг теперь равен 4% (-1%).

В случае если в Тюрингии пройдут новые парламентские выборы, наиболее вероятным исходом станет формирование правящей коалиции из «Левых», СДПГ и «Зелёных». Такой расклад сил в ландтаге уже был в 2014-м, но по итогам голосования в октябре 2019-го он оказался невозможен из-за того, что партиям не хватило представительства для большинства в местном парламенте. Сейчас у СвДП не хватит сил преодолеть пятипроцентный барьер для вхождения в парламент, а ХДС, скорее всего, лишится половины мест. С высокой долей вероятности премьер-министром федеральной земли вновь станет кандидат от «Левых» Бодо Рамелов, уже возглавлявший Тюрингию с 2014 по 2019 год.

Тем не менее не все политические силы Тюрингии выступают за новые парламентские выборы: ХДС и СвДП они крайне невыгодны. Другие партии, по данным Der Spiegel, также не готовы к новой избирательной кампании, и на то есть ряд причин. Прежде всего, в федеральной земле сейчас нет действующего правительства и премьера, а выборы — долгий процесс, который потребует нескольких месяцев. Это значит, что в Тюрингии придётся либо назначить временного ставленника, либо оставить федеральную землю в подвешенном состоянии на длительный срок. Кроме того, партии уже потратили средства на избирательные кампании осенью 2019 года и искать дополнительное финансирование им будет трудно.

Martin Schutt/Global Look Press

Для того чтобы провести в парламенте решение о новых выборах, необходимо, чтобы заявку подала треть членов ландтага, а две трети её одобрили. На реализацию решения отводится 70 дней. В настоящий момент подобная инициатива не находит достаточной поддержки.

Второй возможный вариант разрешения ситуации в Тюрингии — новые выборы местного премьера старым составом ландтага. ХДС и СвДП выступают за компромиссного кандидата от СДПГ или «Зелёных», однако эти партии отвергли подобные предложения. Их аргумент — высокий рейтинг «Левых» и лично Рамелова. Он — тот человек, которого хотят видеть у власти жители Тюрингии. Сам Рамелов заявил о своей готовности пойти на выборы, однако «Левые» дали понять, что выдвинут кандидата только в случае, если он гарантированно наберёт большинство среди депутатов. С учётом того, что «Левые», СвДП и «Зелёные» проголосуют за Рамелова, им не хватит четырёх голосов, чтобы получить большинство в первом туре выборов. Победить они смогут, если христиане-демократы или свободные демократы согласятся прийти на помощь.

ХДС выступает против того, чтобы кандидат от «Левых» занял кресло премьера, однако, согласно источникам Der Spiegel, есть вероятность, что три парламентария от христиан-демократов и один от СвДП воздержатся во время голосования. В таком случае за вычетом четырёх голосов Рамелов будет избран простым большинством в третьем туре.

В подобный расклад сил может вмешаться «Альтернатива»: лидер этой фракции в бундестаге Александр Гауланд предложил тюрингскому отделению отдать голоса за Рамелова, чтобы его избрание выглядело нелегитимным в глазах представителей других партий. На местном уровне в АдГ отвергли эту идею, однако до выборов мнение правопопулистов может измениться.