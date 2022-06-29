Британия ввела санкции против Потанина и Цивилева

Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Владимир Потанин

Власти Великобритании ввели санкции против владельца конгломерата «Интеррос» Владимира Потанина и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Под рестрикции также попала Анна Цивилева, которая входит в состав совета директоров угледобывающей компании «Колмар Груп», на Западе ее называют двоюродной племянницей Путина. Помимо этого, в санкционном списке оказался совладелец «Русского угля» Михаил Гуцериев и его сын Саид.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства, указана причина, по которой Потанина включили в санкционный список. Властям Великобритании не понравилось, что бизнесмен продолжает наращивать собственный капитал путем приобретения Росбанка, а также долей в банке «Тинькофф», пока на Украине продолжается спецоперация России.

Кроме того, Британия приняла ограничительные меры против начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства. Санкции введены за действия, связанные с руководством российскими ВС в Сириии.

После 24 февраля британские власти ввели адресные санкции против 1000 россиян и 120 компаний РФ.

Ранее сообщалось, что Лондон внес коррективы в санкционный список в отношении России. В перечень включили 195 физических лиц и компаний. Изменения коснулись попавших в санкционные списки членов российского парламента. Они носят технический характер. Кроме того, добавлены пояснения относительно причин введения рестрикций против тех или иных лиц.