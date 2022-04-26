Великобритания скорректировала санкции против России

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Власти Великобритании внесли коррективы в санкционный список в отношении России, передаёт ТАСС. В перечень включены 195 физических лиц и компаний.

Ранее санкционный список в отношении России и Белоруссии составили в Польше. Он насчитывает 50 позиций. Под ограничения, в частности, попадают «Газпром», «НОВАТЭК», а также предприятия, поставлявшие в Польшу уголь из России и Донбасса. В Варшаве заявили, что будут применять несколько типов санкций, включая заморозку активов и невозможность участия в тендерах.