Правительство Украины продлило на год действие пошлин на российские товары

https://static.news.ru/photo/e751b07c-2f1e-11eb-bf5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киев до конца 2021 года продлил действие ограничений на российскою продукцию. Такое решение принял украинский кабинет министров.

До 31 декабря 2021 года продлить применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных таможенным тарифом Украины, поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО, относительно импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, — сообщается в пояснительной записке к проекту соответствующего постановления.

В качестве обоснования принятым ограничениям отмечается, что они помогут «осуществлению мероприятий относительно противодействия торговой агрессии со стороны РФ», а также будут способствовать «наполнению бюджета за счёт сбора ввозной пошлины с товаров, страной происхождения которых является РФ».

По мнению украинского правительства, переориентации импорта из России на рынки других поспособствует развитию торгового сотрудничества с иными государствами.

В прошлом году, 4 декабря 2019 года, Киев также продлевал на год действие соответствующего постановления. Действие договора о зоне свободной торговли с Украиной Россия приостановила для защиты своих экономических интересов с 1 января 2016 года. С этого же года в отношении Киева было распространено продовольственное эмбарго. Его Москва ввела в ответ на санкции Европы. После этого начался «переброс» ограничениями и Украина приняла постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

С этого момента Киев неоднократно вводил новые пошлины и эмбарго на российские товары. В их число вошли мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы, дизельное топливо, сжиженный газ.

Как писал NEWS.ru, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова при президенте РФ Александр Молохов заявил, что Киев продолжает нагнетать обстановку вокруг Крыма и так и не сделал выводов из ситуации в Керченском проливе.