В Крыму считают, что Украина не сделала выводов из Керченской провокации

https://static.news.ru/photo/7f6030a4-2f02-11eb-ad74-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Киев продолжает нагнетать обстановку вокруг Крыма и так и не сделал выводов из ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова при президенте РФ Александр Молохов.
Два года исполняется со дня безумной провокации Киева в Керченском проливе, однако украинская сторона так ничего не поняла и ничему не научилась. Выводы ими сделаны так и не были. Их заокеанские хозяева вовсю бряцают оружием у наших границ, ничего не слышно о судьбе возбуждённого на Украине против Петра Порошенко уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в связи с отправкой им кораблей «на прорыв» в Азовское море, — сказал РИА Новости Молохов.
Он отметил также, что президент Украины Владимир Зеленский носится со своей «Крымской платформой», которая создаётся для того, чтобы вернуть контроль над российским полуостровом, как с «писаной торбой».