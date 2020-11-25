В Крыму считают, что Украина не сделала выводов из Керченской провокации

https://static.news.ru/photo/7f6030a4-2f02-11eb-ad74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Киев продолжает нагнетать обстановку вокруг Крыма и так и не сделал выводов из ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова при президенте РФ Александр Молохов.

Два года исполняется со дня безумной провокации Киева в Керченском проливе, однако украинская сторона так ничего не поняла и ничему не научилась. Выводы ими сделаны так и не были. Их заокеанские хозяева вовсю бряцают оружием у наших границ, ничего не слышно о судьбе возбуждённого на Украине против Петра Порошенко уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в связи с отправкой им кораблей «на прорыв» в Азовское море, — сказал РИА Новости Молохов.

Он отметил также, что президент Украины Владимир Зеленский носится со своей «Крымской платформой», которая создаётся для того, чтобы вернуть контроль над российским полуостровом, как с «писаной торбой».

25 ноября 2018 года суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Украина собирается продлить экономические санкции против России до 2022 года.