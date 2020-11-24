Украина собирается продлить экономические санкции против России до 2022 год

https://static.news.ru/photo/d142fde6-2eff-11eb-ab1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Торговые санкции в отношении российских товаров Киев намерен продлить ещё на год. Об этом сказано в проекте, разработанном министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, представленном на повестке заседания правительства.

Речь идёт о поправках в постановление кабмина № 1166 от 30 декабря 2015 года. Документ предусматривает ограничение на импорт продукции из России. Со 2 января 2016 года на товары из РФ распространяется так называемый режим наибольшего способствования ВТО, передаёт «Интерфакс».

Это означает применение высших ставок ввозной пошлины, вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторую российскую продукцию согласно соглашению о режиме свободной торговли между странами СНГ.

При этом в октябре глава кабмина России Михаил Мишустин в разговоре с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком прокомментировалвозможность отмены санкций против Украины, которые Москва ввела в ответ Киеву. Он выразил сожаление в связи с существующей сейчас ситуацией

Как писал NEWS.ru, ранее Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили о неизбежности экономической катастрофы в стране. Пушков считает, что Саакашвили трезво оценил положение дел, но забыл упомянуть причины, которые привели к подобной ситуации.