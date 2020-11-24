Украина собирается продлить экономические санкции против России до 2022 год

Торговые санкции в отношении российских товаров Киев намерен продлить ещё на год. Об этом сказано в проекте, разработанном министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, представленном на повестке заседания правительства.
Речь идёт о поправках в постановление кабмина № 1166 от 30 декабря 2015 года. Документ предусматривает ограничение на импорт продукции из России. Со 2 января 2016 года на товары из РФ
Это означает применение высших ставок ввозной пошлины, вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторую российскую продукцию согласно соглашению о режиме свободной торговли между странами СНГ.
При этом в октябре глава кабмина России Михаил Мишустин в разговоре с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком прокомментировалвозможность отмены санкций против Украины, которые Москва ввела в ответ Киеву. Он выразил сожаление в связи с существующей сейчас ситуацией
Как писал NEWS.ru, ранее Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили о неизбежности экономической катастрофы в стране. Пушков считает, что Саакашвили трезво оценил положение дел, но забыл упомянуть причины, которые привели к подобной ситуации.