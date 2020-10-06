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Российский премьер выразил сожаление из-за санкций Украины

17:36, 06 октября 2020 25
Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: government.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин в разговоре с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком прокомментировал возможность отмены санкций против Украины. Он выразил сожаление в связи с существующей сейчас ситуацией.

По его словам, Киев первым ввёл ограничительные меры в одностороннем порядке. При этом они касались не только определённых юридических и физических лиц, но и целых секторов экономики. Это привело к сокращению взаимного товарооборота между странами, передаёт РИА Новости.

Жаль, что так происходит. Но, как я сказал, не мы начали эти процедуры. Однако понимая, что в этом смысле нужно двигаться, я обещаю, что мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти соответствующие решения, если это будет возможно, — подчеркнул руководитель кабмина.

Мишустин отметил, что ниши, которые на российском рынке раньше занимали украинские товары, сейчас благодаря импортозамещению заняты российскими компаниями.

Также премьер пообещал изучить предложение Медведчука о возможной частичной отмене контрсанкций РФ против Украины. По словам Мишустина, российский народ тепло относится к украинцам и желает возвращения к добрососедским отношениям, писал NEWS.ru.

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