Пушков оценил высказывание Саакашвили о экономической ситуации на Украине

https://static.news.ru/photo/0bc267ae-2ebf-11eb-b0f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили о неизбежности экономической катастрофы в стране.

Пушков считает, что Саакашвили трезво оценил положение дел, но забыл упомянуть причины, которые привели к подобной ситуации. К таким сенатор отнёс, в частности, разрыв торгово-экономических связей с Россией, провал политики евроинтеграции, отсутствие иностранных инвестиций.

Украина живет на подачки, власти бездействуют, — написал Пушков в своём микроблоге.

Ð¡Ð°Ð°ÐºÐ°ÑÐ²Ð¸Ð»Ð¸ ÑÑÐµÐ·Ð²Ð¾ Ð¾ÑÐµÐ½Ð¸Ð» Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð° Ð£ÐºÑÐ°Ð¸Ð½Ðµ, Ð·Ð°ÑÐ²Ð¸Ð² ÑÑÐ¾ ÐµÐµ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸ÐºÐ° Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÑÑÑ Ðº Ð½ÐµÐ¸Ð·Ð±ÐµÐ¶Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ°ÑÐ°ÑÑÑÐ¾ÑÐµ. ÐÐ¾ Ð·Ð°Ð±ÑÐ» Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°ÑÑ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¸Ð½Ñ: ÑÐ°Ð·ÑÑÐ² ÑÐ¾ÑÐ³Ð¾Ð²Ð¾-ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼. ÑÐ²ÑÐ·ÐµÐ¹ Ñ Ð Ð¾ÑÑÐ¸ÐµÐ¹; Ð¿ÑÐ¾Ð²Ð°Ð» Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑÐ¸ÐºÐ¸ ÐµÐ²ÑÐ¾Ð¸Ð½ÑÐµÐ³ÑÐ°ÑÐ¸Ð¸; Ð¾ÑÑÑÑÑÑÐ²Ð¸Ðµ Ð¸Ð½Ð¾ÑÑÑ. Ð¸Ð½Ð²ÐµÑÑÐ¸ÑÐ¸Ð¹. Ð£ÐºÑÐ°Ð¸Ð½Ð° Ð¶Ð¸Ð²ÐµÑ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð°ÑÐºÐ¸,Ð²Ð»Ð°ÑÑÐ¸ Ð±ÐµÐ·Ð´ÐµÐ¹ÑÑÐ²ÑÑÑ. — ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) November 24, 2020

Саакашвили предсказал украинской экономике катастрофу, сопоставимую по масштабам с ситуацией в 1990-е годы, когда страна не могла выплачивать пенсии и другие социальные пособия. По мнению политика, движение Украины к экономическому кризису набирает обороты и первые проблемы в социальной сфере могут появиться уже в начале 2021 года, сообщал NEWS.ru.