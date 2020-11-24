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Пушков оценил высказывание Саакашвили о экономической ситуации на Украине

04:39, 25 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили о неизбежности экономической катастрофы в стране.

Пушков считает, что Саакашвили трезво оценил положение дел, но забыл упомянуть причины, которые привели к подобной ситуации. К таким сенатор отнёс, в частности, разрыв торгово-экономических связей с Россией, провал политики евроинтеграции, отсутствие иностранных инвестиций.

Украина живет на подачки, власти бездействуют, — написал Пушков в своём микроблоге.

Саакашвили предсказал украинской экономике катастрофу, сопоставимую по масштабам с ситуацией в 1990-е годы, когда страна не могла выплачивать пенсии и другие социальные пособия. По мнению политика, движение Украины к экономическому кризису набирает обороты и первые проблемы в социальной сфере могут появиться уже в начале 2021 года, сообщал NEWS.ru.

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