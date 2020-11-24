Пушков оценил высказывание Саакашвили о экономической ситуации на Украине

https://static.news.ru/photo/0bc267ae-2ebf-11eb-b0f5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили о неизбежности экономической катастрофы в стране.
Пушков считает, что Саакашвили трезво оценил положение дел, но забыл упомянуть причины, которые привели к подобной ситуации. К таким сенатор отнёс, в частности, разрыв торгово-экономических связей с Россией, провал политики евроинтеграции, отсутствие иностранных инвестиций.
Украина живет на подачки, власти бездействуют, — написал Пушков в своём микроблоге.
Саакашвили предсказал украинской экономике катастрофу, сопоставимую по масштабам с ситуацией в 1990-е годы, когда страна не могла выплачивать пенсии и другие социальные пособия. По мнению политика, движение Украины к экономическому кризису набирает обороты и первые проблемы в социальной сфере могут появиться уже в начале 2021 года, сообщал NEWS.ru.