«Страна пролетает в трубу»: Саакашвили предсказал Украине катастрофу

https://static.news.ru/photo/4f5268e8-2eb0-11eb-b769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, получивший на Украине пост главы Исполнительного комитета реформ, предсказал украинской экономике катастрофу, сопоставимую по масштабам с ситуацией в 1990-х годах, когда страна не могла выплачивать пенсии и другие социальные пособия.

По мнению Саакашвили, движение Украины к экономическому кризису набирает обороты и первые проблемы в социальной сфере могут появиться уже в начале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика в эфире телеканала «Украина 24».

На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года, — сказал «Мишико».

Определённую поддержку украинской экономике, по его словам, могут оказать транши финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ), однако они дадут лишь отсрочку на несколько месяцев.

А так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов. Или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу, — сказал экс-президент Грузии.

Действия правительства Украины он оценил как «существование в параллельном мире». Министерства, по его словам, не работают и движутся к пропасти «с закрытыми глазами».

Как сообщал NEWS.ru, в июле Михаил Саакашвили уже заявлял о риске насовсем «потерять» Украину. В частности, он раскритиковал действия глав органов местной власти. По его словам, из-за их необдуманных решений страна может прекратить своё существование.

Ранее Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине. По его мнению, государство вытеснили чиновники.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день тот прилетел в Киев. В апреле Зеленский назначил его главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.