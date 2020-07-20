Саакашвили заявил о риске насовсем «потерять» Украину

https://static.news.ru/photo/df9113a2-c9eb-11ea-b780-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Yuliia Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава украинского исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили раскритиковал действия глав органов местной власти. По его словам, из-за их необдуманных решений страна может прекратить своё существование.

Он пояснил, что местные чиновники создают у себя в регионах «частные армии», которые финансируются из госбюджета.Он подчеркнул, что значительные суммы денег попросту разворовываются.

Здесь в Одессе есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, «титушки», которые ходят в форме и с оружием и финансируются за счёт бюджета. Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать, — цитирует политика РИА Новости.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах, сейчас в этой стране против него открыты уголовные дела. В 2014 году Саакашвили поддержал Майдан. Позже пятый президент Украины Пётр Порошенко назначил бывшего грузинского лидера председателем Одесской областной государственной администрации, главой Наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, своим советником, председателем Совещательного международного совета реформ Украины. Решением Порошенко Саакашвили было даровано гражданство Украины, что стало причиной его отказа от гражданства Грузии.

В 2016 году Саакашвили покинул занимаемые посты и стал активным участником и лидером протестов против Петра Порошенко. В 2017-м указом Порошенко был лишён гражданства Украины, в феврале 2018 года депортирован.

После депортации проживал в Нидерландах (его жена — подданная королевства). 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день тот прилетел в Киев. В апреле Зеленский назначил его главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Ранее Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине. По его мнению, государство вытеснили чиновники, писал NEWS.ru.