https://static.news.ru/photo/8474bc7c-b856-11ea-8427-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Yuliia Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политик Михаил Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине. По мнению возглавляющего Исполнительный комитет реформ украинского госслужащего, государство вытеснили чиновники.

Потому что государство — это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Политик заявил, что качество жизни на Украине жёстко определяется принадлежностью к определённой группе.

Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет, — подчеркнул он.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Многие эксперты отмечают разительные перемены в жизни страны за это время, развитие и экономический рост. После ухода с президентского поста Саакашвили покинул родину. Грузинскими властями он разыскивается по нескольким уголовным делам, которые сам он называет политически мотивированными.

В 2014 году Саакашвили поддержал Евромайдан. Позже президент Пётр Порошенко назначил бывшего грузинского лидера председателем Одесской областной государственной администрации, главой наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, своим советником, председателем Совещательного международного совета реформ Украины. Решением Порошенко Саакашвили было даровано гражданство Украины, что стало причиной его отказа от гражданства Грузии.

В 2016 году Саакашвили покинул занимаемые посты и стал активным участником и лидером протестов против Петра Порошенко. В 2017-м указом Порошенко был лишён гражданства Украины, в феврале 2018 года депортирован.

После депортации проживал в Нидерландах (его жена — подданная королевства). 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день тот прилетел в Киев. В апреле Зеленский назначил его главой Исполнительного комитета реформ Украины.

Ранее Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросах эффективности налоговой системы и поддержки предпринимателей, писал NEWS.ru.