Решение было принято после вмешательства американского посла Джеффа Ховиниера.

Я думаю, что отсрочка реализации будет необходима, так как, похоже, произошла дезинформация и непонимание данного решения. С нетерпением ждем совместной работы с нашими партнерами в ЕС, чтобы снизить напряженность. Мы не просим об отмене решения, это ясно, но просим отложить его, — сказал посол после встречи с премьером и президентом Косово Альбином Курти и Вьосой Османи.