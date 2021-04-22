Пранкеры от имени Волкова пообщались с европейскими депутатами

https://static.news.ru/photo/d53d010a-a383-11eb-ac3e-96000091f725_660.jpg Владимир Кузнецов Фото: vovan222prank/instagram.com

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные под псевдонимами Вован и Лексус, связались с комитетами по иностранным делам парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, а также с британским политиком Томом Тугендхатом. Они представились главой сети штабов Алексея Навального Леонидом Волковым и впервые использовали дипфейки. Об этом рассказал сам Леонид Волков в своём Facebook.

Но самое интересное — моё лицо на видеозвонке с балтийскими парламентариями. Мне кажется, это настоящее изображение, как-то, получается, они в его Zoom-звонок вставили? Привет, эра дипфейков, — написал Волков.

Он назвал разговор Вована и Лексуса «впечатляющим масштабом операций».

На этом Кузнецов и Столяров не остановились и также пообщались от имени Волкова с латвийским телеканалом LTV 21. В интервью псевдо-Волков заявил, что журналист Юрий Дудь решил возглавить штаб Алексея Навального.

Возможно, именно благодаря Юрию Дудю нам удастся то, что мы не смогли до сих пор — попасть в парламент России, — заявили пранкеры телеканалу LTV 21.

Позже Волков написал, что журналисты стали жертвой пранкеров, и прислал им ссылку на сообщение, где указано, что Вован и Лексус общаются от его лица с европейскими структурами. В ответ на это телеканал удалил интервью и извинился.

25 февраля Столяров и Кузнецов от имени Волкова пообщались с Amnesty International. Они провели видеоконференцию с генеральным секретарём организации Джулией Верхаар.