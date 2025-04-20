Постпред Украины при ООН выставил внушительный список требований к Германии Постпред Украины при ООН потребовал у Мерца 30% бронетехники Германии

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Фридрих Мерц

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц должен передать Киеву 30% воздушной и наземной боевой техники немецкой армии и дальнобойные ракеты Taurus, а также выделять 0,5% ВВП страны на нужды ВСУ, заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник. Такой внушительный список требований к властям ФРГ он выдвинул в авторской колонке в издании Die Welt.

Еще немецкое правительство обязано предоставить украинскому руководству гарантии безопасности, а также вступления в состав НАТО и Евросоюза, уверен Мельник. Дипломат при этом отметил, что такие требования могут привести к недовольству в бундестаге, поэтому не питает никаких иллюзий на этот счет. Представители будущего руководства Германии пока никак не ответили на обращение украинского постпреда.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев предупредил немецкое правительство, что поставки украинским войскам крылатых ракет Taurus могут обернуться сильными изменениями в отношениях России и Германии. При этом подобное вооружение в любом случае не принесет ВСУ никакой пользы и не сможет переломить ситуацию на фронте в пользу Киева, подчеркнул дипломат. Военные эксперты сомневаются, что армия Украины в принципе способна управлять таким вооружением, добавил посол.