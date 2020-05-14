Постпред РФ заявил, что открытие границ ЕС для россиян пока не обсуждалось

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что вопрос об открытии границы ЕС для россиян в практическом плане пока не стоит.
Об этом он
Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит, это в том, что касается российских граждан, — заявил Чижов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Европарламент одобрил упрощение визового режима между Евросоюзом и Белоруссией. Соглашение находится в стадии согласования Советом Евросоюза.
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