Постпред РФ заявил, что открытие границ ЕС для россиян пока не обсуждалось

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Власти Германии продлили ограничения на выдачу виз для россиян. Они будут длиться до 15 июня 2020 года.

В связи с тем, что запрет на въезд в Германию продлён до 15 июня 2020, выдача виз в посольстве и генеральных консульствах также ограничивается, предположительно, до 15 июня. Все назначенные...