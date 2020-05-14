Европарламент одобрил упрощение визового режима между ЕС и Белоруссией

https://static.news.ru/photo/b8ee0cc6-9577-11ea-8f68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de/GlobalLookPress

Европарламент одобрил упрощение визового режима Евросоюза с Белоруссией. Соглашение находится в стадии согласования Совета Евросоюза.

После одобрения Совета ЕС, стороны должны сообщить друг другу о решении и затем смогут воспользоваться соглашением об упрощении визового решения в случае положительного результата, сообщает «Коммерсант».

Евросоюз и Белоруссия начали работу над соглашением в 2014 году. После консультаций по этому вопросу, стороны приступили к подготовке соглашения об упрощении визового режима.

Согласно соглашению, визы подешевеют до €35 а пребывание продлится до 180 дней в году.

Как писал NEWS.ru ранее, Совет ЕС заявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией.