Постпред РФ при ОБСЕ объяснил необходимость проведения СВО на Украине Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич: начало СВО стало вынужденным ответом на события в Донбассе

Фото: Omar Marques / Sopa Images

Постоянный представитель России по ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что начало спецоперации на Украине стало вынужденным ответом на события в Донбассе. В частности, это объясняется тем, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не смогла остановить кровопролитие в регионе, пишет ТАСС.

Начало специальной военной операции стало вынужденным ответом России на умышленное моделирование киевским режимом и его иностранными спонсорами угроз безопасности для русских и украинцев по обе стороны российско-украинской границы, — сообщил дипломат.

Лукашевич добавил, что ОБСЕ не смогла сыграть достаточную роль в том, чтобы остановить гибель мирных людей в Донбассе. Российский постпред отметил, что в данной ситуации Запад сознательно идет на конфронтацию с Россией и пренебрегает при этом инструментами дипломатии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, есть ли для Москвы смысл оставаться членом ОБСЕ сообщил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за своей позиции по отношению к России теряет эффективность, а также возможность на деле заниматься вопросами ее компетенций.