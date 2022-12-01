Песков заявил, что ОБСЕ теряет свою эффективность

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за своей позиции по отношению к России теряет эффективность, а также возможность на деле заниматься вопросами ее компетенций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, есть ли для Москвы смысл оставаться членом этой организации, передает ТАСС. Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 декабря обвинил сотрудников ОБСЕ в помощи ВСУ по ведению огня по позициям ЛНР и ДНР.

В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, — сказал Песков.

Лавров ранее заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе превращается в маргинальную организацию, а нынешний ее председатель — Польша выкапывает ей могилу. Он подчеркнул, что в прошлом году в организации председательствовала Швеция, которые уже тогда «начала готовить похороны ОБСЕ».