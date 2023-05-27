Посольство России в Сербии призвало Косово «прекратить произвол»

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Посольство России в Сербии раскритиковало действия временных органов самоуправления в Косово, члены которых взяли под контроль административные здания в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче, о чем написало в Telegram. Диппредставители призвали Приштину «прекратить произвол», в ходе которого пострадало мирное население.

Решительно осуждаем опасные односторонние действия временных органов самоуправления в Косово, вооруженные сотрудники которых осуществили 26 мая захват административных зданий муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Призываем Приштину немедленно прекратить произвол, в результате которого уже пострадали гражданские лица, — говорится в сообщении посольства РФ в Сербии.

Также дипломаты поддержали заявление властей Сербии, которые ранее призвали к переговорам для поиска решения проблем косовского урегулирования.

Накануне президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово. В непризнанной республике ранее начались столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами. В общине Звечан спецназовцы применили шумовые гранаты. К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке были направлены колонны полицейских бронемашин.