https://static.news.ru/photo/7b885c70-4f35-11ea-9641-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство России в Австрии поздравило подписчиков в Facebook с Днём всех влюблённых роликом, в котором глава МИД РФ Сергей Лавров машет рукой и посылает воздушный поцелуй.

Видео было снято несколько лет назад. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, жест Лаврова был адресован коллеге из ЮАР Маите Нкоана-Машабане.

Ранее NEWS.ru писал, что популярность Дня святого Валентина среди россиян заметно снизилась. Более половины участников соцопросов (56%) заявили, что не будут отмечать этот праздник. Психологи полагают, что одной из вероятных причин снижения интереса является снижение уровня доходов граждан.