Посольство России в Австрии поздравило подписчиков в Facebook с Днём всех влюблённых роликом, в котором глава МИД РФ Сергей Лавров машет рукой и посылает воздушный поцелуй.
Видео было снято несколько лет назад. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, жест Лаврова был адресован коллеге из ЮАР Маите Нкоана-Машабане.
Ранее NEWS.ru писал, что популярность Дня святого Валентина среди россиян заметно снизилась. Более половины участников соцопросов (56%) заявили, что не будут отмечать этот праздник. Психологи полагают, что одной из вероятных причин снижения интереса является снижение уровня доходов граждан.
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