Посол Украины заявил, что Киев защищает НАТО Посол Украины Бондар: Киев защищает НАТО, а не наоборот

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В ходе специальной военной операции России на Украине не НАТО защищает Киев, а наоборот, заявил украинский посол в Турции Василий Бондар. По его словам, в Турции сильны антизападные настроения, там считают, что в конфликте на Украине виноваты Соединенные Штаты Америки и НАТО, заявил посол в эфире «Радио НВ» на YouTube.

Сейчас мы защищаем НАТО, а не они нас. Если Россия победит нас, следующими будут страны НАТО, — заявил Бондар.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал главу правительства страны Олафа Шольца за его выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Дипломат счёл, что канцлер не уделил в своей речи достаточно внимания Украине, и обвинил в нехватке мужества и лидерства.