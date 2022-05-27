Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал главу правительства страны Олафа Шольца за его выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Дипломат счёл, что канцлер не уделил в своей речи достаточно внимания Украине, и обвинил в нехватке мужества и лидерства, сообщает Bild.
Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадёживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства, — цитирует издание посла.
Мельник также выразил недовольство по поводу того, что Германия медлит с поставкой Украине тяжёлого вооружения. Он заявил, что этим Берлин подводит Киев.
Ранее Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ ехать на встречу в Киев. Несмотря на возмущение немцев, посол извиняться перед канцлером отказался.
Накануне дипломат посмеялся над правительством Германии за промедление с оказанием военной помощи Украине. Он опубликовал в соцсетях фото улитки с приклеенным к ней патроном, подписав изображение фразой «Немецкое оружие для Украины уже в пути».