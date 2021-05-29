Посол Украины в ФРГ потребовал от России репараций

https://static.news.ru/photo/7cd74f6a-c099-11eb-a126-96000091f725_660.jpg Андрей Мельник Фото: germany.mfa.gov.ua

Россия для нормализации отношений с Украиной должна выполнить несколько условий, включая выплату репараций. С таким заявлением выступил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. Его слова приводит Berliner Zeitung.

По его словам, Россия должна «исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым». После этого российская сторона ещё должна будет выплатить репарации.

Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. <...> После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации, — подчеркнул дипломат.

Кроме того, он считает, что Москва должна извиниться, так как это станет отправной точкой на пути к «примирению» государств.

Крым и Севастополь снова вошли в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина и большинство стран Запада не признали результаты референдума. Празднование годовщины со дня воссоединения прошло 18 марта.

Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обратил внимание на то, как в последнее время на Украине нагнетается воинственная риторика — звучат призывы «кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска». Исходя из этого, он сделал вывод о подготовке Украины к реальной войне.