Посол РФ в Сербии сравнил Брюссельские соглашения по Косово с Минскими

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сравнил Брюссельские соглашения по нормализации отношений Сербии и Косово с Минскими соглашениями. Он отметил, что после заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения подписывались лишь для того, чтобы дать время Украине и помочь ей стать сильнее, напрашивается мысль, что и Брюссельские соглашения подписывались в 2013 году ровно с той же целью, пишут «Известия».

Сейчас — памятуя об откровениях [экс-канцлера Германии Ангелы] Меркель о Минских соглашениях — можно предположить, что, скорее всего, и Брюссельские договоренности появились на свет для того, чтобы прикрывать военную подготовку Приштины, — выразил свое мнение дипломат.

Об этом, считает российский посол, свидетельствуют такие обстоятельства, как создание нелегитимной косовской «армии», оснащение косовских силовиков.

И Брюссельские договоренности в представлении Запада играли ту же роль, что и Минские договоренности применительно к Украине, — роль ширмы, — сказал Боцан-Харченко.

При этом, добавил дипломат, президент Сербии Александр Вучич по-прежнему сохраняет приверженность диалогу Белграда и Приштины даже осознавая, что с учетом позиции Запада это диалог не привел к реальным результатам.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что США выступают против возвращения сербских силовиков в Косово и Метохию. Так он ответил на вопрос журналистов об инициативе Белграда вернуть силовиков в указанные регионы по резолюции СБ ООН 1244.