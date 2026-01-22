Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Посол рассказал, поддерживает ли Гренландия санкции против России

Посол Барбин: Гренландия полностью поддерживает санкции против России

Владимир Барбин Владимир Барбин Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Гренландия полностью поддерживает западные санкции против России, заявил RTVI посол РФ в Дании Владимир Барбин. Он напомнил, что между странами существуют договоренности о взаимоотношениях в сфере рыболовства.

Да, это трактовать нужно именно так. Гренландия полностью поддерживает те западные санкции, которые были введены против нашей страны, — рассказал Барбин.

Посол подчеркнул, что в 2022 году в правительстве сохраняли отношения с МИД Гренландии, однако сейчас прямых контактов между странами нет. Он отметил, что контакты стран происходят через Арктический совет с участием дипломатов с обеих сторон.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что истинная цель учений НАТО в Арктике заключается в установлении контроля над Северным морским путем. Он отметил, что официальная легенда маневров, связанная с отражением российской угрозы, является лишь прикрытием.

