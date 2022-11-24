Послы ЕС не согласовали потолок цен на российскую нефть Еврокомиссар Симсон: послы ЕС не согласовали позицию по потолку цен на российскую нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Послы стран Евросоюза не согласовали общую позицию по введению потолка цен на российскую нефть, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. По ее словам, которые приводит ТАСС, переговоры по этой теме будут продолжаться.

Да, это так, переговоры будут продолжаться, - заявила она.

Ранее сообщалось, что большинство государств Евросоюза согласились с потолком стоимости российской нефти на уровне $65-70 за баррель, тогда как Польша настаивает на ограничении в $30. Обсуждение максимального уровня цен шло «с утра до поздней ночи», отмечает издание, однако его участники так и не смогли прийти к согласованию. Отмечается, что в Варшаве намерены увязать вопрос с покупкой топлива с новым пакетом антироссийских санкций.

По словам двух дипломатов, именно польская позиция затягивает принятие решения по потолку стоимости российской нефти. Та же проблема касается не только топлива, но и введения нового пакета ограничительных мер против РФ.

Ранее журналисты Financial Times писали, что принятие Евросоюзом плана по ограничению цены на газ грозит трейдерам дополнительными убытками в 33 миллиарда долларов. Они возникнут из-за 80-процентного роста платежей на страховку для обеспечения сделок.