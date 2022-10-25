Послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Послы России и Белоруссии в Швеции не будут приглашены на церемонию по случаю вручения Нобелевских премий за 2022 год из-за спецоперации на Украине, сообщили в Нобелевском фонде, передает РИА Новости. Мероприятие состоится 10 декабря в Стокгольме, на него зовут находящихся в Швеции послов.

Фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме, — говорится в сообщении.

На церемонию также не пригласили лидера шведской националистической и популистской партии «Шведские демократы» Йимми Окессона. В заявлении Нобелевского фонда указано, что премия основана на уважении к науке, культуре, гуманизму и интернационализму.

Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира присуждена белорусскому активисту Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал» (внесен в список организаций, исполняющих функции иностранного агента), украинскому Центру гражданских свобод. Таким образом, комитет «почтил трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине».