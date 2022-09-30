Последняя из приграничных стран ЕС закрыла въезд для россиян Финляндия последней из приграничных стран ЕС закрыла границу для россиян

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Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрывает въезд для российских туристов. Сообщение правительства страны приводит РИА Новости. Ранее ввести ограничения для поездок граждан РФ договорились Польша, Литва, Латвия и Эстония. Они стали действовать с 19 сентября.

Правительство Финляндии издало постановление о существенном ограничении въезда российских туристов в Финляндию. Ограничения на въезд вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00.00 и будут действовать до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении финского правительства.

Данные ограничения основаны на статье 6 (1) (е) Шенгенского кодекса о границах. Она предусматривает, что для въезда граждан третьих стран yеобходимо, чтобы они не представляли угрозы госполитике, внутренней безопасности и здоровью населения или международным отношениям любой из стран-членов. В Финляндии посчитали, что СВО на Украине и объявленная в России мобилизация изменили ситуацию с безопасностью в Европе.

Правительство считает, что российская мобилизация и быстро растущий объем туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом через Финляндию, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения, — подчеркнули власти страны.

Постановление распространяется на туризм и на транзит в другие страны через территорию Финляндии. При этом отмечается, что принятая резолюция не будет препятствовать поездкам, если это будет сочтено необходимым по гуманитарным причинам, в национальных интересах или для выполнения международных обязательств Финляндии.

Ранее глава финского МИД сообщил, что в стране готовятся ввести полный запрет на въезд россиян в страну. По словам министра, государство не хочет оставаться «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими». Министр иностранных дел отметил, что такая работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИД. Он подчеркнул, что Финляндия собирается «взять под контроль» трафик для россиян с шенгенскими визами.