Последнее судно покинуло порт в Одессе перед окончанием зерновой сделки

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из порта Одессы отчалило последнее судно с украинским продовольствием, сообщило агентство Reuters. Это произошло за день до истечения срока зерновой сделки, говорится в материале.

Корабль, вышедший из порта, направится в Стамбул, пишет агентство. По данным портала MarineTraffic, судно покинуло Одессу в 08:12. Сервис уточнил, что оно прибудет к месту назначения 17 июля в 14:00.

Зерновая сделка была подписана 22 июля 2022 года. Сторонами соглашения выступили Украина, Россия, Турция и ООН. Документ регулирует вывоз зерна из черноморских портов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приостановка поставок зерна и удобрений в рамках зерновой сделки может спровоцировать подорожание и дефицит продовольствия в развивающихся странах. Он добавил, что Вашингтон призывает к продлению данного соглашения.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш предложил президенту РФ Владимиру Путину продлить срок действия зерновой сделки. Глава организации направил российскому лидеру соответствующее письмо, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.