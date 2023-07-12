Гутерриш предложил Путину продлить действие зерновой сделки

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением продлить действие Черноморской инициативы, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Глава организации направил российскому лидеру письмо с соответствующей просьбой, передает РИА Новости.

В рамках своих постоянных усилий в этом отношении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей Черноморской инициативы, — заявил Дюжаррик на брифинге.

Представитель Гутерриша отметил, что таким образом генсек ООН рассчитывает устранить факторы, влияющие на проводимые через Россельхозбанк финансовые операции. По словам Дюжаррика, они вызывают обеспокоенность у Москвы. Гутерриш также хочет возобновить поставки украинского зерна по Черному морю.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, планирует ли Путин переговоры с Эрдоганом до истечения срока действия зерновой сделки. По его словам, в графике главы государства такой встречи пока нет.