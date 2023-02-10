Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за дела о крушении MH17 NOS: МИД Нидерландов вызвал посла России Шульгина после конференции по MH17

Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

МИД Нидерландов вызвал посла России Александра Шульгина в связи с заявлениями, которые были сделаны 8 февраля на пресс-конференции Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе. О вызове российского посла заявил премьер-министр страны Марк Рютте, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Глава правительства Нидерландов выступил в нижней палате парламента, где обратил внимание на новые выводы ССГ, утверждавшей о причастности к трагедии рейса MH17 президента России Владимира Путина. Следствие заявило, что он имел отношение к решению о передаче в ДНР ЗРК «Бук». Рютте отметил, что от российского посла ожидают объяснений по этой теме.

На пресс-конференции в Гааге прокуратура Нидерландов 8 февраля сообщила об отсутствии у следствия достаточных доказательств, чтобы инициировать новые судебные процессы. В ведомстве также уточнили, что Путин не может быть подвергнут судебному преследованию, поскольку обладает иммунитетом как глава государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил,что Россия не может принять результаты расследований по делу о крушении самолета Boeing рейса МН17 в Донбассе. По его словам, это связанно с тем, что Москва не принимала участия в расследовании.