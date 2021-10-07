Порошенко заснул на заседании Рады

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко уснул на заседании Верховной рады. Фотографию спящего политика опубликовал портал «Вести.ua».

Как сообщается, Порошенко уснул во время рассмотрения вопроса об отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. На снимке видно, что бывший глава Украины сидит в зале с закрытыми глазами и опущенной вниз головой. Ранее Порошенко уже замечали спящим в Раде в сентябре 2019 года.

7 октября Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 депутата из 226 необходимых.

В августе депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива посмеялся над хозяином Белого дома Джо Байденом, уснувшим на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Он тогда в шутку сказал, что встреча президента Зеленского с президентом США под угрозой срыва, потому что Байден уснул и в ближайшее время может не проснуться.