Порошенко заснул на заседании Рады

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко уснул на заседании Верховной рады. Фотографию спящего политика опубликовал портал «Вести.ua».
Как сообщается, Порошенко
7 октября Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 депутата из 226 необходимых.
В августе депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива посмеялся над хозяином Белого дома Джо Байденом, уснувшим на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Он тогда в шутку сказал, что встреча президента Зеленского с президентом США под угрозой срыва, потому что Байден уснул и в ближайшее время может не проснуться.