Порошенко требует вернуть украинскую армию на прежние позиции в Донбассе

https://static.news.ru/photo/ff7ae8f8-6f97-11eb-9a27-96000091f725_660.jpg Фото: Koshmal Victor/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Бывший президент Украины, а ныне глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко потребовал вернуть военных на прежние позиции, которые они занимали до разведения войск на юго-востоке страны. Об этом политик рассказал после того, как депутаты вернулись с линии соприкосновения.

Они шокированы: нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь в ответ на российские провокации, — заявил Порошенко, слова которого приводит «Интерфакс — Украина».

Украинский экс-лидер считает перемирие в Донбассе фикцией. По его словам, только с начала 2021 года там погибли 13 военных.

Требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Также требуем вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами, — призвал политик.

Силы были разведены в населённых пунктах Петровское, Золотое и Станица Луганская, которые стали пилотными точками. Вооружённый конфликт в Донбассе берёт начало в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев решил вернуть самопровозглашённые ДНР и ЛНР силой и ввёл военных. Данные события разворачивались на фоне смены власти в стране в результате Майдана. При этом Украина обвинила Россию в оккупации этих территорий. Москва в свою очередь уже не раз отвергала претензии и призывала прекратить кровопролитие.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит помогать русскоязычному населению Донбасса, сообщал NEWS.ru.