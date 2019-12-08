https://static.news.ru/photo/4a45d4aa-19d2-11ea-836f-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Экс-глава Украины Пётр Порошенко озвучил требования к действующему лидеру Владимиру Зеленскому перед саммитом «нормандской четвёрки» в Париже.

Он напомнил о «красных линиях», которые участники встречи не должны переступить. Порошенко отметил, что нельзя забывать европейский и евроатлантический курс Киева. Он также предупредил о невозможности ведения переговоров с представителями ДНР и ЛНР до реализации условий безопасности, передаёт ТАСС.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года и предусматривает проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием также лидеров России, Франции и Германии. Новая встреча состоится 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее, как писал NEWS.ru, Совет национальной безопасности и обороны Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса. Были проработаны как основные принципы, так и возможные вариации, которые могут быть озвучены в ходе переговоров во французской столице.