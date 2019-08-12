Государственное бюро расследований направило бывшему президенту страны Петру Порошенко две повестки. Политик должен явиться на новые допросы в сентябре, сообщил экс-замглавы АП Андрей Портнов.
Он отметил, что политик подал ходатайство об отпуске на две недели, из-за которого не сможет явиться в ГБР, сообщается в его Telegram-
Ранее, как писал News.ru, Порошенко в очередной раз пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Следователи решили допросить его в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при приобретении активов телеканала «Прямой».