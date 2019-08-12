https://static.news.ru/photo/10862c58-bd0a-11e9-82c1-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Государственное бюро расследований направило бывшему президенту страны Петру Порошенко две повестки. Политик должен явиться на новые допросы в сентябре, сообщил экс-замглавы АП Андрей Портнов.

Он отметил, что политик подал ходатайство об отпуске на две недели, из-за которого не сможет явиться в ГБР, сообщается в его Telegram- канале .

Ранее, как писал News.ru, Порошенко в очередной раз пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Следователи решили допросить его в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при приобретении активов телеканала «Прямой».