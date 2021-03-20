Попытку поджечь офис Зеленского расценили как хулиганство

https://static.news.ru/photo/77247d52-89d2-11eb-bebf-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Нацполиция Украины

События возле офиса президента Украины, когда в ходе субботних митингов активисты облили здание краской и пытались поджечь дверь, полиция Киева квалифицировала как хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Митинг в поддержку осуждённого на 7 лет лишения свободы бывшего руководителя одесской ячейки запрещённой в РФ организации «Правый сектор» Сергея Стерненко состоялся в субботу, 20 марта. В ходе акции участники жгли фаеры, повредили двери офиса президента, бросали взрывпакеты и облили здание краской.

Один из участников в результате был задержан полицией. Начато уголовное дело по статье о хулиганстве, по которой грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее Сергей Стерненко был признан виновным в хищении человека и разбое. Приморский районный суд приговорил его к семи годам лишения свободы и конфискации имущества. Об этом писал NEWS.ru.

В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич заявил полиции, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.