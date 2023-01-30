«Задушить Россию»: политолог предрек полную милитаризацию Евросоюза Политолог Дудчак: экономика стран Евросоюза перейдет на полную милитаризацию

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Страны Европейского союза перейдут на полную милитаризацию по примеру Третьего рейха, чтобы «попытаться задушить Россию», считает экономист и политолог Александр Дудчак. Ни у США, ни у самих стран Запада нет планов по восстановлению экономики, поэтому Евросоюз с большой вероятностью попробует напасть на Россию, предположил эксперт в беседе с «360».

Попытаться задушить Россию и на обломках что-то найти для себя — это единственный нормальный вариант для Евросоюза. Но сделать это у него не получится, — заявил политолог.

По мнению Дудчака, Европу ожидает дальнейшая потеря отраслей экономики, а местные жители вскоре столкнутся со снижением уровня жизни. Экономист утверждает: часть ответственности за энергетический кризис, снижение покупательской способности населения, нарушение цепочек поставок в странах ЕС лежит на США.

У США нет никаких планов по восстановлению экономики стран Европы, а у Европейского союза своих планов быть не может. Лидеры этих государств сделали все, чтобы страны утратили свой суверенитет. <...> Евросоюз отказался от нормального сотрудничества с Россией. Он даже не может назвать виновников в подрыве газопроводов. Дело восстановления экономики спустили под лед, — заключил политолог.

Экономист Александр Баранов ранее рассказал о разочаровании американцев и европейцев антироссийскими санкциями. По словам эксперта, санкции «ударили по карманам» самих жителей Запада.