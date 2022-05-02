Польша не сможет помочь европейским странам заместить российские углеводороды, так как сама она даже не достроила газопровод Baltic Pipeline и не распаковала угольные шахты, «им самим еле хватит», заявил в разговоре с NEWS.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики компании «Газпроминвест» Владимир Демидов. По его словам, Польша просто физически неспособна заменить Россию на рынке энергоресурсов в Европе.
В ближайшее время они вполне вероятно заместят только тот газ, который они получали из России, есть конечно планы по СПГ (сжиженный газ. — NEWS.ru), и подходит к концу процесс строительства газопровода Baltic Pipeline, через который они будут получать газ из Норвегии. Но опять же, они не смогут поставлять его в Европу, им самим еле хватит, — отметил Демидов.
По словам эксперта, единственный выход для Польши — это начать снимать с консервации свои закрытые угольные шахты.
Они должны начать распаковывать угольные шахты, а так как они были крупнейшей страной по добыче угля в Европе, пусть и частично, но смогут помочь Европе с энергоресурсами, правда, только углем, а остальное — это популизм чистой воды, — добавил Демидов.
Ранее в Варшаве заявили, что готовы помочь другим государствам отказаться от российских энергоносителей и заверили, что власти страны поддержат все санкции в отношении поставок углеводородов из России. Как сказала министр климата и окружающей среды этой восточно-европейской страны Анна Москва, Польша полностью готова к отказу от российских нефти и газа. Она пояснила, что заполненность газохранилищ страны в настоящее время составляет 80%, а к зиме достигнет 100%.