«Популизм чистой воды»: эксперт рассказал о нереальности заявлений Польши Аналитик Владимир Демидов рассказал, почему поляки не заменят Россию на энергорынке

Фото pixabay.com

Польша не сможет помочь европейским странам заместить российские углеводороды, так как сама она даже не достроила газопровод Baltic Pipeline и не распаковала угольные шахты, «им самим еле хватит», заявил в разговоре с NEWS.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики компании «Газпроминвест» Владимир Демидов. По его словам, Польша просто физически неспособна заменить Россию на рынке энергоресурсов в Европе.

В ближайшее время они вполне вероятно заместят только тот газ, который они получали из России, есть конечно планы по СПГ (сжиженный газ. — NEWS.ru), и подходит к концу процесс строительства газопровода Baltic Pipeline, через который они будут получать газ из Норвегии. Но опять же, они не смогут поставлять его в Европу, им самим еле хватит, — отметил Демидов.

По словам эксперта, единственный выход для Польши — это начать снимать с консервации свои закрытые угольные шахты.

Они должны начать распаковывать угольные шахты, а так как они были крупнейшей страной по добыче угля в Европе, пусть и частично, но смогут помочь Европе с энергоресурсами, правда, только углем, а остальное — это популизм чистой воды, — добавил Демидов.

Ранее в Варшаве заявили, что готовы помочь другим государствам отказаться от российских энергоносителей и заверили, что власти страны поддержат все санкции в отношении поставок углеводородов из России. Как сказала министр климата и окружающей среды этой восточно-европейской страны Анна Москва, Польша полностью готова к отказу от российских нефти и газа. Она пояснила, что заполненность газохранилищ страны в настоящее время составляет 80%, а к зиме достигнет 100%.