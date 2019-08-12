Ультраправая Австрийская партия свободы намерена вновь побороться за право встать у руля вместе с Австрийской народной партией, возглавляемой Себастьяном Курцем. Но амбициозные планы на внеочередных парламентских выборах могут не осуществиться — из-за токсичности АПС: в мае в прессу попала видеозапись переговоров на тот момент главы партии Штрахе с «племянницей российского олигарха». Как выяснилось позже, её роль исполнила актриса, но это не помешало развитию политического кризиса. Более того, история, получившая название Ибица-гейт, в итоге стоила Курцу кресла федерального канцлера. Эксперты не исключают новых провокаций в преддверии выборов, которые могут помешать возрождению ранее успешного союза.

О желании воссоздать правящую коалицию с Австрийской народной партией (АНП) заявил новый лидер Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер.

Либо мы создаем коалицию с АНП, продолжаем сотрудничество, либо мы — оппозиционная партия, — цитирует Хофера агентство АРА.

По словам политика, воссоздание коалиции было бы лучшим вариантом для Австрии, а аргументировать отказ от такого варианта будет крайне сложно — на фоне желания народа страны вновь увидеть тандем АПС и АНП. При этом Хофер исключил возможность союза с другой политической партией. Лидер АНП Курц пока не прокомментировал высказывания Хофера.

Разногласия между АПС и АНП возникли из-за скандала вокруг бывшего лидера Австрийской партии свободы, вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден уйти с занимаемых им постов. На обнародованном в мае немецкими изданиями Spiegel и Sueddeutsche Zeitung видео Штрахе вместе со своим помощником Йоханном Гуденусом обсуждал с русскоговорящей девушкой, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, сделку: возможность финансирования и информационной поддержки партии в преддверии парламентских выборов 2017 года — в обмен на покупку доли в австрийской газете и доступ к госконтрактам.

Вице-канцлер заявлял об отсутствии каких-либо договорённостей о финансовой поддержке АПС и настаивал на намеренной попытке противников уничтожить его политическую карьеру. И хотя через несколько дней после публикации ролика выяснилось: разговор политиков был подстроен, а роль девушки сыграла боснийская студентка, это не помешало прокуратуре Вены начать проверку. По её итогам следователи не обнаружила состав преступления в действиях Штрахе, однако расследование относительно возможного иностранного финансирования партий АПС и АНП продолжается.

Себастьян Курц www.imago-images.de/Global Look Press

Кроме того, помешать воссозданию коалиции может позиция Курца по работе с АПС. После обнародования немецкими СМИ видео со Штрахе именно он заявил о потере доверия к партии АПС и конце политической карьеры Штрахе. По факту Курц стал инициатором распада правящей коалиции и проведения досрочных выборов (назначены на 29 сентября 2019 года), после чего парламент вынес уже ему вотум недоверия. Так, на майской пресс-конференции Курц так обозначал свою позицию по дальнейшему сотрудничеству с АПС: в ряде ситуаций было сложно работать, но он терпел «многое» из-за высоких совместных результатов.

АПС своими действиями наносит вред проекту реформ и пути изменений, как и имиджу нашей страны. Это не соответствует моему политическому подходу — служить республике и людям нашей страны, — заявлял тогда Курц.

Директор Института научной информации по общественным наукам ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов в беседе с News.ru выразил мнение, что Курц может согласиться на воссоздание правящей коалиции.

Шансы есть, что коалиция АНП и АПС будет восстановлена. Население её поддерживало, а недовольство скорее исходило от партнёров в Евросоюзе. Такая конфигурация сил была удобна для развития Австрии и позволяла реализовывать множество шагов, которые встречали поддержку общества. Алексей Кузнецов директор Института научной информации по общественным наукам ИМЭМО РАН

Эксперт выразил мнение, что на фоне скандала с якобы «российским» финансированием партии АПС могут появиться новые подробности дела и не исключил попыток помешать воссоединению правящей коалиции в прежнем составе.