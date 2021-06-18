Поляки уверовали в неотвратимость «российского вторжения»

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Многие польские политики, журналисты и аналитики уверовали в неотвратимость «российского вторжения». Они убеждены, что Запад их предал. Указанные специалисты продолжают жить прошлом, веря в существование российско-германского заговора, направленного против интересов Варшавы. Об этом в статье для Myśl Polska написал Ян Энгельгард.

По его мнению, такой сюжет буквально снится полякам по ночам. И как только возникает вероятность какой-либо перезагрузки в российско-американских отношениях, они «западным предательством» и «московским вторжением». Порой люди говорят такое из-за убеждений, подчеркнул Энгельгард, порой из-за глупости. А часто эти слова бывают банально проплачены.

Стоявшие на соответствующих позициях поляки укрепились на них после женевской встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. До этого в Сейме единогласно проголосовали за направленный против «Северного потока-2» проект. Многие представители Варшавы, уверяет автор материала, продолжают говорить глупости, так как боятся быть обвинёнными в инакомыслии.

Паранойя охватила все слои политикума, обвинения звучат в адрес правящей партии — что она якобы «прокремлевская», и в адрес оппозиции — что она якобы «пронемецкая». Польский невроз послужил источником обвинений в адрес Америки, которой объясняли, что она ничего не понимает и действует глупо. Беседовать с Путиным? Какая детская наивность! — добавил Энгельгард.

Ранее стало известно, что часть польских политиков страдает очевидной русофобией. О причинах этого явления в статье для издания Myśl Polska рассказал член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

По мнению профессора, таким образом данные политики стараются угодить США. Модзелевский убеждён, что «стратегический союз» США и Польши носит исключительно антироссийский характер.