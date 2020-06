Поляк сфотографировал НЛО в высоком качестве

Поляк ехал по дороге на велосипеде, когда услышал странный звук. Обернувшись он увидел объект, напоминающий летающую тарелку. Мужчина успел сделать пять снимков на смартфон, после чего объект исчез.

Фотографии были переданы польскому уфологу Роберту Бернатовичу, а также бывшему начальнику отдела расследований Британской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу. Автор снимков пожелал остаться анонимным, поскольку боится прослыть сумасшедшим.