Поляк сфотографировал НЛО в высоком качестве

https://static.news.ru/photo/f2924126-b972-11ea-a937-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Hubble/Global Look Press

Житель деревни Ястрово, которая находится в 280 километрах от Варшавы, заснял странный объект, напоминающий НЛО.

Поляк ехал по дороге на велосипеде, когда услышал странный звук. Обернувшись он увидел объект, напоминающий летающую тарелку. Мужчина успел сделать пять снимков на смартфон, после чего объект исчез.

Фотографии были переданы польскому уфологу Роберту Бернатовичу, а также бывшему начальнику отдела расследований Британской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу. Автор снимков пожелал остаться анонимным, поскольку боится прослыть сумасшедшим.

Как сообщает LadBible, уфологи приступили к изучению фотографий. Они уже определили, что снимки настоящие. Мэнтл пообщался с экс-специалистом Airbus Джейсоном Гливом. Исследователи пришли к выводу, что объект на фотографиях не может быть на чём-то подвешенным, однако они пока не могут понять, что это такое. Специалисты признают, что это первые фотографии в таком хорошем качестве.

NEWS.ru писал, что Национальный архив США показал документы американских военных об НЛО. В 1947 году Штаты охватила истерия вокруг НЛО, когда в небе был обнаружен неопознанный объект. В 1952 года военные создали проект «Синяя книга», чтобы доказать или опровергнуть наличие внеземной жизни. До 1969 года было зафиксировано более 12,5 тысячи странных объектов, из которых не удалось опознать только 700. Программа была свернута из-за высоких затрат и отсутствия угроз со стороны инопланетян.

Ранее в Великобритании были рассекречены документы, согласно которым власти в конце 70-х годов не решались развенчать уфологию. В переписке 1979 года между спецслужбами сообщается, что министров просили начать публичную атаку на «чушь о летающих тарелках», но из-за опасения оскорбить верящих в НЛО дискуссия в обществе не была начата.