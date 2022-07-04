Польский политолог оценил шансы Варшавы получить €35 млрд от ЕС Польский политолог Корейба заявил, что позиция ЕК не повлияет на выплату Варшаве €35 млрд

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский политолог Якуб Корейба заявил NEWS.ru, что позиция Еврокомиссии не повлияет на выплату Варшаве €35 млрд на постковидную реконструкцию, а заявление об отказе ЕС принять изменения в польском законодательстве представляют собой дезинформацию. По его словам, Еврокомиссия в целом одобрила как польский план реконструкции, так и необходимые изменения в законодательстве, поэтому о невыплате денег речи не идет.

Мнение еврокомиссара не является в данном случае препятствием для выплаты средств, это ее личное мнение, — подчеркнул политолог.

По его словам, договоренность между Польшей и Еврокомиссией достигнута и деньги на послековидную реконструкцию будут выплачены. Более того, Польша имеет право на их получение в том числе и в силу того, что вносит свой вклад в формирование бюджета ЕС.

Поскольку все страны — члены Евросоюза получают деньги на постковидную реконструкцию, то Польша тоже должна их получить. Это не финансовый вопрос, а принципиальный и законный юридически, — заключил Корейба.

Ранее немецкая газета Die Welt заявила об отказе ЕС принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия по вопросу судебной системы. По ее данным, президент Польши подписал закон, ликвидировавший Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако такой шаг Варшавы в ЕК назвали «несоответствующим» позиции ЕС и потребовали внести правки, пригрозив тем, что иначе Варшава и не получит €35 млрд из «ковидного» фонда ЕС, в которых сильно нуждается.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступала с позицией, что больше не следует удерживать средства для Варшавы, но перевесило мнение некоторых других влиятельных членов ЕК.