Польский генерал предрек полный разгром Украины Польский генерал Скшипчак: у Украины нет сил для проведения наступления

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Украинская армия не имеет средств для наступательных действий, ситуация близка к полному разгрому. Об этом заявил в интервью порталу Wirtualna Polska экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, положение украинцев настолько тяжело, что им остается лишь обороняться.

Некоторые говорят, что ВСУ должны контратаковать. Однако у украинцев для контрнаступления нет ни сил, ни средств. <...> Если украинская оборона будет прорвана, русские достигнут своей цели, а это прежде всего разгром украинской армии, — сказал генерал.

Он также добавил, что военная помощь Запада не помешает российским планам. Скшипчак подчеркнул, что прорыв украинских позиций ознаменует взятие Россией под свой контроль всей Восточной Украины и окончательное поражение Киева.

Ранее Скшипчак предположил, что Украина к настоящему моменту уже может располагать арсеналом ядерного оружия. Он подчеркнул, что сейчас не существует серьезного запрета на наличие такого вооружения у Киева.

Также генерал обвинил Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. По его мнению, информация о том, что инструкторы Лондона уже обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО, являлась конфиденциальной.