Польский эксперт назвал слабое место балтийских стран в случае войны с РФ

https://static.news.ru/photo/ec167230-d976-11ea-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт польского Центра восточных исследований Пётр Шиманский заявил, что балтийские страны должны исправить недочёты в противовоздушной обороне средней дальности, так как Россия может ударить по этому слабому месту.

По его словам, балтийские страны делают ставку на повышение уровня мобильности сухопутных войск. Они большое внимание уделяют противотанковой обороне.

Однако большие недочёты прослеживаются в противовоздушной обороне средней дальности, — подчеркнул эксперт в интервью Polske Radio.

Шиманский считает, что только военные учения могут устранить эту проблему. В качестве примера он привёл манёвры Trident Juncture, которые проводились в 2015-м и 2018 году.

Кроме того, специалист призвал руководство Североатлантического альянса обратить внимание на командно-силовую структуру блока.

Ранее британские журналисты сообщили, что учения НАТО в арктических водах станут предупреждением для России, которая укрепилась в этой акватории. В учениях принимают участие корабли Дании, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Норвегии и США. Отмечается, что манёвры Dynamic Mongoose 2020 происходят неподалёку от Фареро-Исландского рубежа. Учения начались 1 июля и должны быть завершены 9 июля 2020 года, писал NEWS.ru.