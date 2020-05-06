Польский депутат пригрозил повешением министру здравоохранения страны

https://static.news.ru/photo/e3b62284-8fca-11ea-be94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Депутат нижней палаты Польши Гжегож Браун обратился к Министру здравоохранения страны Лукашу Шумовскому. Он пригрозил повешением из-за карантина.

Если вы сделаете это сейчас [отмените ограничительные меры], возможно, вы как-то выкрутитесь, возможно, не все предстанут перед судом, возможно, господин министр Шумовский не будет повешен на фонаре на площади Трёх крестов (одна из площадей польской столицы. — NEWS.ru) народом Варшавы, — заявил Браун.

Однако пыл депутата охладила спикер сейма Эльжбета Вите. Она призвала Брауна следить за словами. Последний заявил, что ссылался на события 1794 года. Тогда жителям Варшавы удалось приговорить к смертной казни несколько сторонников Тарговицкой конфедерации, информирует РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сенат запретил проводить выборы президента Польши на удалёнке. Сейчас в стране введён режим ЧС.