https://static.news.ru/photo/199790ba-a02d-11e9-8781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский объяснил расширение присутствия войск НАТО на территории страны политикой России.

По его словам, Варшава не стремится к вооружённым конфликтам, но будет действовать по принципу «хочешь мира, готовься к войне».

Политика России в течение последних нескольких лет привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности Соединенных Штатов, — сказал он в беседе с PAP.

Качиньский с радостью констатировал, что польская армия становится современной, способной бороться с трудным противником.

Ранее News.ru писал о том, что вице-президент США Майкл Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнёрские отношения Варшавы и Вашингтона. Он призвал партнёров соблюдать особую бдительность в отношении «тех намерений и шагов, которые предпринимает Москва», а также выразил уверенность, что у России ничего не получится.