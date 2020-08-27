Польша призвала Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/41a93f42-e87d-11ea-b46b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. С таким заявлением политик выступил после сообщения российского президента Владимира Путина о резерве из силовиков для Минска.

Как написал Моравецкий в своём Twitter, правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Белоруссии под ложным предлогом «восстановления контроля». По его словам, подобное «восстановление контроля» — это враждебный акт, нарушающий международное право и права человека у народа Белоруссии.

government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 27, 2020

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва имеет обязательства перед Минском в сфере безопасности и белорусский лидер Александр Лукашенко поднимает этот вопрос. Он уточнил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, и выразил надежду, что такой необходимости не появится и в дальнейшем. Президент отметил, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур для помощи Республике Беларусь, однако эти отряды не будут использоваться, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ», писал NEWS.ru.