Польша призвала Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/41a93f42-e87d-11ea-b46b-fa163e074e61_660.jpgФото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Москву не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. С таким заявлением политик выступил после сообщения российского президента Владимира Путина о резерве из силовиков для Минска.
Как написал Моравецкий в своём Twitter, правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Белоруссии под ложным предлогом «восстановления контроля». По его словам, подобное «восстановление контроля» — это враждебный акт, нарушающий международное право и права человека у народа Белоруссии.
government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва имеет обязательства перед Минском в сфере безопасности и белорусский лидер Александр Лукашенко поднимает этот вопрос. Он уточнил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, и выразил надежду, что такой необходимости не появится и в дальнейшем. Президент отметил, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур для помощи Республике Беларусь, однако эти отряды не будут использоваться, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ», писал NEWS.ru.