Польша предложила Украине помочь с военнообязанными Глава Минобороны Польши вызвался помочь Украине в выдаче военнообязанных

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Польша готова помогать Киеву в поиске военнообязанных украинцев на своей территории, сказал глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News. По его словам, форма поддержки в этом вопросе будет полностью зависеть от украинской стороны.

Польша давно предложила украинской стороне помочь в выявлении тех, кто подпадает под военную обязанность и должен отправиться на Украину, — заявил Косиняк-Камыш.

Ранее ВС Польши генерал Вальдемар Скшипчак констатировал, что сейчас украинская армия испытывает острую нехватку солдат. Для продолжения вооруженного противостояния Киеву потребуется около 150–200 тысяч военнослужащих и главное проблема ВСУ не в том, «чем воевать, а кому», подчеркнул он. В то же время генерал отметил, что для реализации очередного пакета военной помощи США, в рамках которого на Украину будет поставлено оружие на десятки миллиардов долларов, потребуется немного времени.

До этого депутаты Верховной рады Украины в условиях недостатка новобранцев в ряды ВСУ приняли закон об ужесточении норм мобилизации. При этом из документа были убраны положения о демобилизации, на основе которых военный при выполнении некоторых условий мог легально покинуть армию после нескольких лет службы.